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Kremlin’den Prigojin’in ölümüyle ilgili yeni açıklama! 'Hepsi yalan' diyerek Batı'yı işaret etti

25.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in yapması beklenen görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini duyurdu. Wagner’in kurucusu Prigojin’in ölümüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Peskov, 'Bunların hepsi yalan' diyerek Batı'yı işaret etti.

Kremlin’den Prigojin’in ölümüyle ilgili yeni açıklama! 'Hepsi yalan' diyerek Batı'yı işaret etti

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada "Bu toplantının yakın zamanda yapılacağına dair bir anlayış var. Duyurularımızı genellikle yabancı ortaklarımızla koordine ediyoruz. Yakın gelecekte bilgilendireceğiz. Hazırlık devam ediyor." şeklinde konuştu.

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PRİGOJİN'İN ÖLÜMÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in eylülde Hindistan’da yapılacak G-20 zirvesine katılmayacağını sözlerine eklerken; Tver bölgesinde Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"BUNLARIN HEPSİ YALAN"

Olayla ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirten Peskov, “Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor.” dedi.

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CENAZE TÖRENİNE PUTİN KATILACAK MI?

Peskov, son zamanlarda Prigoijn’le herhangi bir görüşme yapmadığını aktardığı Putin'in, cenaze törenine katılıp katılmayacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan peskov putin

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