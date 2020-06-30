Kremlin duyurdu! Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Kremlin'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Putin ve \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Ruhani'nin yar\u0131n bir video konferans ger\u00e7ekle\u015ftirerek Suriye'deki geli\u015fmeleri g\u00f6r\u00fc\u015fecekleri belirtildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130\u015fte Athena G\u00f6khan'\u0131n k\u0131z\u0131!285 \u00e7ocukta koronaya ba\u011fl\u0131 yeni hastal\u0131k te\u015fhisi!Akdeniz \u00dcniversitesi personel al\u0131m\u0131: \u0130\u015eKUR'dan 82 i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak