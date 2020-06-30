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  4. Kremlin duyurdu! Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Kremlin duyurdu! Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri değerlendirecekleri açıklandı.

Kremlin duyurdu! Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

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