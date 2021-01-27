Kremlin eylemlerin faturasını sosyal medyaya kesti

Putin, teknoloji devlerinin gücünden şikayetçi.Kremlin, geçen Cumartesi günü Rusya'nın çeşitli kentlerinde tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protesto gösterilerinden sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu.

Rus hükümeti, sosyal medya devlerini, reşit olmayan çocukları protestolara katılmaya çağıran paylaşımları silmemekle suçladı. Cumartesi günkü eylemler öncesinde, özellikle ergenlik çağındaki gençler arasında popüler olan TikTok üzerinde, protestoya katılma çağrısı yapan binlerce paylaşım yapılmıştı.

Para cezası kesilecek

Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor, bu tür paylaşımları silmeyen sosyal medya platformlarının para cezasına çarptırılacağını duyurdu. Kuruluş, bazı platformların ise önemli oranda paylaşımı sildiğini ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı. Para cezası alacak platformların arasında Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube da bulunuyor.

Roskomnadzor, "Gönderdiğimiz bildiri ve başsavcının talebine rağmen, bu internet platformları toplam 170 yasa dışı çağrıyı silmemişlerdir" açıklamasında bulundu.