Kremlin: ‘Füze Kazasına Rağmen Silah Yarışında ABD’nin Önündeyiz’ 

Rusya’da geçtiğimiz hafta füze denemesi sırasında meydana gelen ve halen gizemini koruyan kazanın ardından Kremlin’den “son teknolojinin ürünü olan nükleer silahların geliştirilmesi yarışını hala Rusya’nın kazandığı” açıklaması geldi.

Rusya’nın devlete bağlı nükleer enerji ajansı Rosatom, Beyaz Deniz üzerindeki platformda roket denemesi sırasında söz konusu kazanın gerçekleştiğini açıklamıştı. Olayda en az beş nükleer mühendis ölmüştü.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Washington’un bu noktada olayın nükleer bir patlama olup olmadığı konusunda bir cevap vermeye hazır olmadığını ancak radyoaktif maddelerin kullanıldığına inandıklarını belirtti.

Üst düzey yetkili patlamanın Ruslar’ın silah programına yönelik önemli bir engel teşkil edebileceğini belirtmişti.

Amerikalı yetkilinin bu açıklamalarına yanıt Kremlin’den geldi. Kremlin sözcüsü Dimirti Peskov yeni nükleer silahların geliştirilmesi konusunda Amerika’nın değil Rusya’nın önde olduğunu savundu. Peskov “Cumhurbaşkanımız daha önce pekçok kez Rus mühendisliğinin bu alanda diğer ülkelerin gelebildiği düzeyi aştığını söyledi” şeklinde konuştu.