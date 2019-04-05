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Kremlin, Hafter’in Trablus harekâtını desteklemediğini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kremlin, Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu (LNA) Kuvvetleri Komutanı Mareşal Halife Hafter’in Trablus harekatını desteklemediğini açıkladı.Kremlin, Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu (LNA) Kuvvetleri Komutanı Mareşal Halife Hafter’in batıya gönderdiği Libya Askeri Kuvvetlerine yardım etmediğini duyurdu.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, “Libya’daki durumu yakından takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kremlin, Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu (LNA) Kuvvetleri Komutanı Mareşal Halife Hafter’in Trablus harekatını desteklemediğini açıkladı.
Kremlin, Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu (LNA) Kuvvetleri Komutanı Mareşal Halife Hafter’in batıya gönderdiği Libya Askeri Kuvvetlerine yardım etmediğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, “Libya’daki durumu yakından takip ediyoruz” açıklamasında bulundu. Ülkede yeniden kan dökülmesini engellemek için Libya’nın sorunlarının müzakere edilerek siyasi bir yolla çözülmesini desteklediklerini açıklayan Peskov, “Tabi ki en önemli şeyin oradaki (askeri) operasyonların kan dökülmesine yol açmaması olduğunu düşünüyoruz. Durum barış içinde çözülmeli" dedi.
Peskov, Moskova’nın Hafter’ın batı yönünde ilerlemesine destek verip vermediği sorusu üzerine, Hafter’in batıya gönderdiği Libya Askeri Kuvvetlerine yardım etmediklerini ve mevcut olaylara dahil olmadıklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün uluslararası olarak kabul görmüş hükumetin elinde bulunan başkent Trablus’un kontrolünü elde etmek için saldırı başlatan Mareşal Halife Hafter ile görüşmek üzere Libya’ya gideceğini söylemişti.

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