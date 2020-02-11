Kremlin: İdlib'de Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar son bulmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib eyaletinde Rus güçlerine ve Suriye ordusuna yönelik saldırıların son bulması gerektiğini söyledi. Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda varılan Soçi Mutabakatı'nın uygulanması çağrısında bulundu.

Peskov'un son açıklaması öncesi, Suriye devlet medyası, ordu birliklerinin 2012 yılından bu yana ilk kez İdlib vilayetinin kuzeyindeki ana karayolunun kontrolünü büyük ölçüde muhaliflerden geri aldığını duyurdu.

Söz konusu M5 karayolu, kuzeybatıdaki İdlib eyaletinin merkezi Halep'i başkent Şam'a bağlıyor.

Rusya destekli Suriye ordusu bir süredir, hükümet karşıtı güçlerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib'deki ilerleyişini sürdürüyordu ve gözlemciler hükümet güçlerinin, sekiz yıl sonra ilk kez M5 karayolunun tamamını denetlediğini bildirmişlerdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında bir ABD heyeti de bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulunuyor.

Rusya heyetiyle sonuçsuz görüşmeler

Öte yandan İdlib'de son bir hafta içinde Suriye ordusunun saldırılarında toplam 12 Türk askeri yaşamını yitirirken, bölgeyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Rusya heyeti de bugün anlaşma sağlanamadan geri döndü.