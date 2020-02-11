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Kremlin: İdlib'de Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar son bulmalı

11.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib vilayetindeki Rus güçleri ile Suriye ordu birliklerine yönelik saldırıların son bulması gerektiğini söyledi. Ankara'da temaslarda bulunan Rus heyeti ise anlaşma sağlanamadan Moskova'ya döndü.

Kremlin: İdlib'de Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar son bulmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib eyaletinde Rus güçlerine ve Suriye ordusuna yönelik saldırıların son bulması gerektiğini söyledi. Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda varılan Soçi Mutabakatı'nın uygulanması çağrısında bulundu.

Peskov'un son açıklaması öncesi, Suriye devlet medyası, ordu birliklerinin 2012 yılından bu yana ilk kez İdlib vilayetinin kuzeyindeki ana karayolunun kontrolünü büyük ölçüde muhaliflerden geri aldığını duyurdu.

Söz konusu M5 karayolu, kuzeybatıdaki İdlib eyaletinin merkezi Halep'i başkent Şam'a bağlıyor.

Rusya destekli Suriye ordusu bir süredir, hükümet karşıtı güçlerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib'deki ilerleyişini sürdürüyordu ve gözlemciler hükümet güçlerinin, sekiz yıl sonra ilk kez M5 karayolunun tamamını denetlediğini bildirmişlerdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında bir ABD heyeti de bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulunuyor.

Rusya heyetiyle sonuçsuz görüşmeler

Öte yandan İdlib'de son bir hafta içinde Suriye ordusunun saldırılarında toplam 12 Türk askeri yaşamını yitirirken, bölgeyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Rusya heyeti de bugün anlaşma sağlanamadan geri döndü.

Rus heyeti dört gündür Ankara'daydı.

İdlib'deki Türk askerleri

Heyet İdlib'deki Türk birliklerine 3 Şubat günü yönelen ve yedisi asker sekiz kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara'ya gönderilmişti. Heyetin temasları sürerken İdlib'den, Suriye ordusunun ikinci bir saldırısında beş Türk askerinin daha öldüğü haberleri geldi.

Türk medyasında yer alan haberlerde Rus ve Türk heyetleri arasındaki üç saatlik görüşmede bir anlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önül, Rusya heyetine ise Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlık ediyorlardı.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün görüşmelerde sonuç alınamadığını söylemişlerdi.

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