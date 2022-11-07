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'Kremlin'in aşçısı'ndan ortalığı karıştıracak açıklama! 'ABD Kongre ara seçimlerine müdahale ettik'

07.11.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kremlin'in aşçısı' olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiklerini söyledi. Prigojin, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle." ifadelerini kullandı.

'Kremlin'in aşçısı'ndan ortalığı karıştıracak açıklama! 'ABD Kongre ara seçimlerine müdahale ettik'

Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in, ABD'de 8 Kasım Salı günü düzenlenecek Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair basında yer alan iddialara ilişkin yanıtına yer verildi.

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Söz konusu iddiaları kabul eden Prigojin, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız." yorumunda bulundu.

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WAGNER, 1 MAYIS 2014'TE KURULDU

Prigojin, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilk defa Wagner'in Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurulduğunu açıklamıştı. St. Petersburg'da da 4 Kasım'da dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketinin adını taşıyan "Wagner" merkezi açılmıştı. (AA)

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seçim Rusya abd

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