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Kremlin karşıtı gösterilerde 140’ı aşkın gözaltı

16.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Rusya’da iki hafta önce yürürlüğe giren anayasa değişikliğinin iptalini isteyen yüzlerce kişi, Moskova’nın merkezinde eylem düzenledi.

Kremlin karşıtı gösterilerde 140’ı aşkın gözaltı

"Hırsız Putin" sloganının da atıldığı protestolarda en az 142 kişi gözaltına alındı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasını taşıyan tartışmalı anayasa değişikliğine karşı başkent Moskova'nın merkezinde düzenlenen protestolarda en az 142 kişi gözaltına alındı.

Eylemciler Çarşamba akşamı başkentin merkezindeki Puşkin Meydanı'nda spontane bir biçimde toplandı. Protestocular, anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz kılınmasını talep eden bir dilekçe için imza toplamak istedi. Bini aşkın kişinin katıldığı eylemde yaklaşık 5 bin imza toplandığı kaydedildi.

Önceden izin alınmadan düzenlendiği kaydedilen gösteride eylemciler, "Utanç" ve "Hırsız Putin" gibi sloganlar attı. Moskova'ya paralel olarak, ülkenin ikinci en büyük kenti St. Petersburg'ta da yaklaşık bin kişinin katıldığı bir protesto daha düzenlendi.

Uluslararası haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, Moskova'da eylemcilerin yanı sıra gazetecilerin de polis araçlarına bindirildiği görüldü. Rus muhalif siyasetçi Julia Galiamina, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi ve kızının da gözaltına alındığını kaydetti.

Rusya'da birkaç hafta önce yapılan referandumda onaylanan anayasa değişikliği ile Putin, 2036 yılına kadar iktidarda kalabilecek.

AFP,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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