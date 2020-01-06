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  4. Kremlin: Merkel, 11 Ocak’ta Rusya’yı ziyaret edecek

Kremlin: Merkel, 11 Ocak’ta Rusya’yı ziyaret edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 11 Ocak’ta Rusya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Rusya, (DHA)- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 11 Ocak’ta Rusya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Kremlin basın ofisinden yapılan açıklamada, tarafların, ABD’nin 3 Ocak’ta Bağdat’taki hava saldırısı sonrası Ortadoğu’da artan gerilim ile Suriye ve Libya’daki durum da dâhil olmak üzere uluslararası gündemde yer alan önemli konuları görüşmeyi planladıkları belirtildi.

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