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  4. Kremlin Navalny'nin Zehirlenmesiyle İlgili İddiaları Reddediyor

Kremlin Navalny'nin Zehirlenmesiyle İlgili İddiaları Reddediyor

03.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rus yönetiminin muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlenmesinden sorumlu olduğuna dair suçlamalar reddedildi

Kremlin Navalny'nin Zehirlenmesiyle İlgili İddiaları Reddediyor

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rus yönetiminin muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlenmesinden sorumlu olduğuna dair suçlamalar reddedildi ve bunun yaptırımlara dayanak oluşturamayacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada “Rus hükümetini suçlamak son derece yersiz. Bu konudaki herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz” dedi. Peskov, buradan hareketle Moskova’ya yönelik bir yaptırımın olması için de bir neden bulunmadığını söyledi.

Peskov’un açıklamaları, Rus muhalif siyasetçinin tedavi gördüğü Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Navalny’nin Sovyet tarzı bir sinir gazıyla zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamasının ardından geldi.

Merkel yaptığı açıklamada, zehirlenme konusunda nasıl bir tepki verileceğini NATO müttefikleriyle görüşeceğini söylemişti. Bu noktada Merkel’e Almanya ve Rusya arasında inşa edilen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı konusunda baskılar yapılıyor. Söz konusu hattın yüzde 90’I inşa edilmiş durumda ve Almanya bu hat üzerinden Rusya’dan 2021 yılının başlarından itibaren gaz almaya başlayacak.

Kremlin Sözcüsü boru hattıyla ilgili yaptırım olasılıklarını da reddetti ve hattın hem Almanya ve de Avrupa için ticari faydaları olan bir hat olduğunu söyledi.

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