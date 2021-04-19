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Kremlin: Putin, Biden’ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul etti

19.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul ettiğini açıkladı.

Kremlin: Putin, Biden’ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan’da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi’ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de davet etmiş, geçtiğimiz hafta da Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu daveti teyit etmişti.

PUTİN DAVETİ KABUL ETTİ

Kremlin Basın Servisi, Rusya lideri Putin’in, Biden’ın davetini kabul ettiğini açıkladı. Açıklamada, Putin’in zirveye katılacağı belirtilerek, "Putin zirvede, küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan geniş kapsamlı uluslararası işbirliği kurma bağlamında Rusya’nın yaklaşımlarını anlatacak" denildi.
Liderler arası İklim Zirvesi’nde dünya genelinde küresel ısınmaya karşı alınacak güçlü önlemler ve bunların ekonomik faydaları liderler arasında tartışılacak. Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak zirve, 2021 Kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP26) için başlangıç niteliği taşıyor. Zirvede halkı bilinçlendirme çabalarından, alınacak önlemlerin ekonomik faydalarına, iklim değişikliği nedeni ile oluşacak uluslararası güvenlik problemlerinden iklim değişikliğinden zarar görenlerin korunmasına birçok konu tartışılacak.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Öte yandan Biden’ın, İklim Zirvesi’ne davet ettiği 40 ülke lideri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor. (İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Joe Biden

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