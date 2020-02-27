Kremlin: ‘Putin’in 5 Mart’ta Erdoğan’la Görüşme Planı Yok’

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İdlib konusunda bir görüşme planının olmadığını açıkladı. Kremlin’in bu açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle ters düşüyor. Erdoğan hafta içindeki açıklamalarında, 5 Mart’ta Putin’le biraraya gelebileceklerini söylemişti.
Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya, Fransa ve Almanya’yla yapılması planlanan dörtlü İdlib zirvesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını ancak bu tarihte Putin’le biraraya gelebileceğini kaydetmişti. Erdoğan, “Sayın Putin 'Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur' gibi bir teklif getirince ben dedim ki bu da olabilir, dörtlü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor. Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla... Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak” diye konuşmuştu.
Kremlin’den Perşembe günü gelen açıklamadaysa, Putin’in 5 Mart için gündeminde Erdoğan’la ikili bir görüşme planının olmadığı belirtildi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov telekonferans üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Putin’in 5 Mart’ta başka çalışma planları var” ifadesini kullandı.
Çelik: “Tarih üzerinde çalışılıyor”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün Ankara’da gazetecilere yaptığı açıklamada, olası bir Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi üzerinde çalışıldığını söyledi, “Kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Çelik, Esat hükümeti güçlerine çekilmeleri için Şubat sonuna kadar verilen sürenin dolmak üzere olmasıyla ilgili olarak, “Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilme süresi dolduğunda TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir” diye konuştu.
Akar'dan 'Rusya’yla müzakere sonucunu bekliyoruz' mesajı
Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’deki açıklamasında, bugün saat 16.00’da yeniden başlayan Rusya’yla müzakerelerdeki üçüncü turdaki durumu değerlendirdi. Akar, “Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız” dedi. Bu sözleriyle Akar, Türkiye’nin İdlib konusunda Rusya’yla devam eden müzakerelerden sonuç çıkmasını beklediğine işaret etmiş oldu.
İdlib’de yaşanan çatışmalara ilişkinse Türkiye’nin tutumunda değişiklik olmadığını kaydeden Akar, “Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve net. Silahlı kuvvetler olarak, bir an önce İdlib’e barışın gelmesi için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini de açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib bölgesinde Ruslar'ın kontrolundaki hava sahasının silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına açılması konusunu Ruslar'la görüştüklerini de bildirdi. Akar, "İHA'ların ve SİHA'ların görev yapması konusunda Ruslar'la görüşüyoruz ama sorun devam ediyor" dedi.