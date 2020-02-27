Kremlin: ‘Putin’in 5 Mart’ta Erdoğan’la Görüşme Planı Yok’

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İdlib konusunda bir görüşme planının olmadığını açıkladı. Kremlin’in bu açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle ters düşüyor. Erdoğan hafta içindeki açıklamalarında, 5 Mart’ta Putin’le biraraya gelebileceklerini söylemişti.

Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya, Fransa ve Almanya’yla yapılması planlanan dörtlü İdlib zirvesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını ancak bu tarihte Putin’le biraraya gelebileceğini kaydetmişti. Erdoğan, “Sayın Putin 'Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur' gibi bir teklif getirince ben dedim ki bu da olabilir, dörtlü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor. Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla... Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak” diye konuşmuştu.

Kremlin’den Perşembe günü gelen açıklamadaysa, Putin’in 5 Mart için gündeminde Erdoğan’la ikili bir görüşme planının olmadığı belirtildi.