- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) askıya aldığını açıkladı.

IHAAW171326-SIY\/04-03-2019 \n- Kremlin, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin\u2019in Orta Menzilli N\u00fckleer Kuvvetler Anla\u015fmas\u0131\u2019n\u0131 (INF) ask\u0131ya ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \n04.03.2019 17:13:26 TSI\nNNNNPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerAk\u015fener: Bu komplo, demokrasiye ve millet iradesine kar\u015f\u0131 kuruldu\u0130sve\u00e7 B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Hellgren\u2019den Vali \u00c7akacak\u2019\u0131 ziyaret etti