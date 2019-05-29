Kremlin: S-400 teslimatında gecikme söz konusu değil

Ajansa konuşan Türkiye'nin F-35 programı ile ilgili bilgi sahibi ancak adının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, eğitimi askıya alma kararının henüz verilmediğini söyledi. Reuters'a göre Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü'nde eğitim gören pilotların eğitimin sonlandırılması durumunda ülkelerine mi döneceği yoksa Türkiye'nin F-35 programının geleceğinin netleşmesinin mi bekleneceği bilinmiyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, "Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar teslimatın Haziran'a yetişmeyebileceği değerlendirmesini yapmıştı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pazartesi günü yaptığı S-400 füzelerinin teslimatının Haziran ayında değil ilerleyen aylarda yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından Kremlin'den de konuya dair açıklama geldi.

Washington Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, "Washington Ankara ile ipleri koparmayı tercih etmediğini, ancak Ankara S-400 satın almak ile ilgili kararını değiştirmezse de buna hazır olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmazken, Pentagon Sözcüsü Mike Andrews Türkiye ile Patriot füzelerinin alımı için görüşmelerin yürütüldüğünü söylemekle yetindi.

Türkiye geri adım atmıyor

ABD S-400'lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor ve uzun süredir Türkiye'ye Rus füze sistemini satın almaması için baskı yapıyor. Ankara'nın S-400 alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği uyarısı yapıyor. ABD Mart ayında F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslimatını dondurmuştu.

Ancak ABD'nin uyarılarına rağmen Rus füze sistemini almakta kararlı görünen ve Rusya'ya halihazırda bir ödeme yapmış olan Türkiye, S-400'lerden vazgeçmiyor.

En son Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya ile anlaşmanın sonuçlandığını, S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gönderildiğini söylemişti. Akar ayrıca Türkiye'nin ABD'li Raytheon Co. şirketinin ürettiği Patriot füze savunma sistemlerini satın alabilmek için sunulan teklifi de incelediğini belirtmiş, S-400 füzelerinin teslimatının Haziran ayında değil ilerleyen aylarda yapılacağını söylemişti.