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Kremlin: Sarayın kime ait olduğunu açıklayamayız

26.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Kremlin: Sarayın kime ait olduğunu açıklayamayız

Navalny’nin "Rus tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı" olarak tanımladığı sarayla ilgili açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, sarayın özel mülk olduğunu ancak mal sahiplerinin adını açıklayamayacaklarını söyledi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalny tarafından bir hafta önce yayınlanmasının ardından dünya çapında büyük ses getiren "Putin İçin Bir Saray" başlıklı videoya ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Videoya ilişkin Salı günü bir açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, sarayın özel bir girişimciye ait olduğunu söyledi. Peskov, "Kremlin'in söz konusu mal sahiplerinin isimlerini kamuoyuna açıklama hakkı yoktur ve bunu yapmak gündemimizde yok. Bu doğru olmaz" diye konuştu.

Peskov, gazetecilerin, devasa arazinin neden iç istihbarat dairesinin koruması altında bulunduğuna ilişkin sorusuna ise yanıt vermedi.

Söz konusu videoda Karadeniz kıyısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için inşa edildiği iddia edilen lüks bir sarayın görüntüleri yer almıştı. Sarayın yer aldığı arsanın Monaco Prensliği'nden 40 kat daha büyük olduğu ve inşaatının en az 1,1 milyar euroya mal olduğu belirtiliyor. Video, şimdiye kadar 90 milyondan fazla kez izlenmiş bulunuyor.

"RUS TARİHİNİN EN BÜYÜK YOLSUZLUK SKANDALI"

Navalni, mülkün kime ait olduğu bilgisinin üzerinin kasıtlı olarak örtüldüğünü iddia ediyor. Kağıt üzerinde adı geçen mal sahiplerinin böylesine bir yapıyı finanse edecek varlıklarının bulunmadığını savunan Navalny, sarayın Putin'in yakın çevresinde bulunan kişiler ve oligarkların devlete aktardığı rüşvetler üzerinden finanse edildiğini iddia ediyor. Söz konusu sarayı "Rus tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı" olarak betimleyen Navalny'nin ekibi, yaptıkları araştırmanın en büyük başarısının, Putin'in asla orada yaşayamayacak olması olduğunu söylüyor.

Putin Pazartesi günü, sarayın kendisine veya yakın akrabalarına ait olduğu iddialarını reddetmişti.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'ya gelerek tedavi olan Navalni, Rusya'ya döner dönmez gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine hafta sonunda Rusya'nın çeşitli kentlerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlenmişti. Putin'in sözcüsü Peskov'un "eşi benzeri olmayan bir saldırganlıkla" suçladığı gösterilerde en az 3 bin 700 kişi gözaltına alınmıştı.

Navalny, Ruslara gelecek hafta da sokağa çıkma çağrısında bulundu.


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