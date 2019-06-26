Kremlin S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dimitry Peskov: "Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile 29 Haziran\u2019da Osaka\u2019da g\u00f6r\u00fc\u015fecek. G\u00f6r\u00fc\u015fmede S-400\u2019lerin ele al\u0131nmas\u0131 bekleniyor"PARTNERP\u0131nar Altu\u011f'un aldatt\u0131\u011f\u0131 ilk e\u015fi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131 olay detaylar!Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u00d6ztrak: \u00dclkemizin yak\u0131c\u0131 sorunlar\u0131 acil \u00e7\u00f6z\u00fcm beklemektedir