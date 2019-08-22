Kremlin S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dmitriy Peskov, "Han \u015eeyhun\u2019un ter\u00f6rizmle istikrarl\u0131 m\u00fccadelenin sonucunda ele ge\u00e7irilmesi memnuniyetle kar\u015f\u0131lanmal\u0131" dedi.Ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc! Karakol \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 kanl\u0131 kavgaK\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Ersoy, KKTC Milli E\u011fitim ve K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc'Bilge liderimizin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na uyarak oca\u011f\u0131ma geri d\u00f6nd\u00fcm'