Kremlin Sözcüsü Peskov Corona Teşhisiyle Hastanede

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
52 yaşındaki Kremlin sözcüsü Peskov, Rus Interfaks ajansına yaptığı açıklamada “Hastalandım. Tedavi altına alındım” dedi.
2008 yılından bu yana Putin’in sözcüsü olan Dimitri Peskov, Rus liderle 2000’li yıllarda çalışmaya başlamıştı.
Rusya’da hafif belirtiler gösteren ya da hiç belirti göstermeyen hastalar, Corona virüsünü daha çok evde atlatıyor. Kremlin sözcüsü Peskov’un durumu ciddi olduğu için mi yoksa tedbir amaçlı mı hastanede tedavi altına alındığı belirsiz.
Kremlin muhabirleri Twitter’da paylaştıkları mesajlarda Peskov’un en son Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le birlikte 30 Nisan’da bir toplantıda görüldüğünü aktardı. Ancak Putin son haftalarda bütün toplantılarını telekonferans yöntemiyle yaptığı için, ikisinin söz konusu toplantı sırasında aynı odada olup olmadığı bilinmiyor.
Putin, Corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana, kabine üyeleri ve danışmanlarıyla görüşmelerini her gün video konferans yöntemiyle yapmaya başlamıştı.
Kremlin sözcüsü Peskov’un, Corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı haberi, Putin’in Rusya’nın enfeksiyon vakalarını yavaşlatma konusunda başarılı olduğunu ve ülke genelinde bazı karantina tedbirlerinin gevşetildiğini açıklamasının ardından geldi.
Rusya’da bugün açıklanan resmi verilere göre Corona virüsü vaka sayısı 232 bin, can kaybı da 2 bin 100’ü buldu. Putin’in Pazartesi günü ekonomik faaliyetlere kısmen başlanmasına ilişkin Rus televizyonlarında canlı yayınlanan konuşmasından saatler önce, sağlık yetkilileri bir gün içinde 11 bin 600 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Bu, Rusya’da bir gün içinde görülen vaka sayısı açısından bir rekor olarak kayıtlara geçmişti.
“Rusya Başbakanı’nın tedavisi devlet kontrolundaki sağlık merkezinde sürüyor”
Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin de 30 Nisan’da Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Sözcüsü Rusya Başbakanı’nın devlet kontrolundaki bir sağlık tesisinde tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunda gelişme görüldüğünü söyledi ancak durumunun ciddiyetine ilişkin bir ayrıntı vermedi.