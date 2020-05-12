Kremlin Sözcüsü Peskov Corona Teşhisiyle Hastanede

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

52 yaşındaki Kremlin sözcüsü Peskov, Rus Interfaks ajansına yaptığı açıklamada “Hastalandım. Tedavi altına alındım” dedi.

2008 yılından bu yana Putin’in sözcüsü olan Dimitri Peskov, Rus liderle 2000’li yıllarda çalışmaya başlamıştı.

Rusya’da hafif belirtiler gösteren ya da hiç belirti göstermeyen hastalar, Corona virüsünü daha çok evde atlatıyor. Kremlin sözcüsü Peskov’un durumu ciddi olduğu için mi yoksa tedbir amaçlı mı hastanede tedavi altına alındığı belirsiz.

Kremlin muhabirleri Twitter’da paylaştıkları mesajlarda Peskov’un en son Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le birlikte 30 Nisan’da bir toplantıda görüldüğünü aktardı. Ancak Putin son haftalarda bütün toplantılarını telekonferans yöntemiyle yaptığı için, ikisinin söz konusu toplantı sırasında aynı odada olup olmadığı bilinmiyor.

Putin, Corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana, kabine üyeleri ve danışmanlarıyla görüşmelerini her gün video konferans yöntemiyle yapmaya başlamıştı.