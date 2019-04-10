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Kremlin sözcüsü Peskov’dan S-400 açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’nın talep etmesi halinde Türkiye’ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin ABD’den talep ettiği Patriot uçaksavar füze sistemlerini alamaması halinde Rusya’dan ikinci bir S-400 füze savunma sistemini satın alabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’nın talep etmesi halinde Türkiye’ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin ABD’den talep ettiği Patriot uçaksavar füze sistemlerini alamaması halinde Rusya’dan ikinci bir S-400 füze savunma sistemini satın alabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye ile işbirliğinin arttırılmasını olumlu karşıladıklarını belirten Peskov, Ankara’nın talep etmesi halinde Türkiye’ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.

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