Kremlin sözcüsünden Ayasofya açıklaması

Peskov, "(Ayasofya) Rusya’dan turistler için turistik değerinin yanı sıra derin kutsal manevi değeri de olan ve tüm ülkelerden Türkiye’ye gelen ziyaretçiler için aziz bir dünya şaheseridir" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'yı "Hıristiyan kültürünün en büyük anıtlarından biri" olarak nitelendiren Kirill, "Ayasofya'ya yönelik tehdit, tüm Hıristiyan uygarlığına ve dolayısıyla maneviyatımıza ve tarihimize bir tehdittir" dedi.

"Her Rus Ortodoks, bugüne kadar Ayasofya'yı büyük bir Hıristiyan tapınağı olarak görmüştür" diyen Kirill yapıtın statüsünün değiştirilmesinin Rus halkında "derin bir acıya" neden olacağını söyledi.

Ayasofya, 6’ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da bir katedral olarak inşa edildi. Kentin 1453'te Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi üzerine tarihi yapıt camiye dönüştürüldü. 1936'da ise müze olarak hizmet vermeye başladı. Halen yargı aşamasında olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülme girişimi Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde de gerginliğe yol açıyor.

DW, Reuters/TY,EC, HS

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