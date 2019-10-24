HABER

Kremlin: Suriye'deki tüm yabancı askerler çekilmeli

24.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'de meşru bir şekilde bulunan tek yabancı gücün Rusya'ya ait olduğunu belirterek ABD başta olmak üzere tüm yabancı askerlerin nihai olarak ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu.

Kremlin: Suriye'deki tüm yabancı askerler çekilmeli

Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda Salı günü vardığı Soçi mutabakatının ardından ülkede kalan yabancı askerler konusunda Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD unsurları başta olmak üzere, Suriye'de kalan tüm yabancı askerlerin nihai olarak ülkeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Peskov, "Suriye'deki ABD askerlerinin varlığıyla ilgili pozisyonumuz iyi biliniyor. Ülkede, sadece Rus askerlerinin varlığı Suriye liderliğinin daveti üzerine meşrudur" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Kremlin Sözcüsü, "Tabii ki nihai hedef tüm yabancı askerlerin ve yabancı orduların Suriye Arap Cumhuriyeti'nin topraklarından çekilmesidir" şeklinde konuştu.

Moskova'nın duruşunu aynı zamanda Şam'ın da paylaştığını belirten Peskov, ülkede siyasi çözümün sağlanmasının ardından önceliklerinin bu nihai hedef olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD küçük bir güç bırakmayı hedefliyor

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı, 17 Ekim'de ABD'nin girişimiyle 120 saatlik çatışmasızlık ilan ettiği ve Salı günü de Rusya ile varılan Soçi mutabakatı neticesinde durdurduğu "Barış Pınarı Harekâtı" öncesinde Washington, Suriye'deki güçlerinin çekileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump harekât boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhaliflerden oluşan Milli Suriye Ordusu'nun YPG'ye karşı yürüttüğü mücadele konusunda karışık sinyaller vermiş ve Washington'ın Suriye'deki askeri varlığının geleceği belirsiz bir görünüm almıştı.

"Barış Pınarı Harekâtı"nın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye karşı getirilen bir takım ABD yaptırımlarının, ateşkesin sürekliliğinin açıklanmasıyla kaldırıldığını açıkayan Trump, Çarşamba günkü konuşmasında "Bırakın bu kana bulanmış topraklardaki savaşı başkaları versin" ifadesini kullanarak askerlerinin çekileceğini tekrar etmişti.

Ancak Başkan aynı açıklamasında, Suriye'deki petrol kaynaklarının güvence altına alındığını belirtmiş ve petrol sahalarının korunması için az sayıda ABD askerinin bölgede kalacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Soçi mutabakatı öncesinde benzer bir açıklama yaparak askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının olduğu bölgede bırakma seçeneğinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

DW,dpa / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Erdoğan: Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz, yedi düvel saldırıyorErdoğan: Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz, yedi düvel saldırıyor
Diktatör Franco'nun mezarı taşınıyorDiktatör Franco'nun mezarı taşınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında yeni devriye

Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye-Suriye sınırında...

Brezilya’da petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Brezilya’da petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

Şili'de protestolar durulmuyor! Ölü sayısı yükseldi

Şili'de protestolar durulmuyor! Ölü sayısı yükseldi

SDG: Suriye ordusuna katılmaya hazırız

SDG: Suriye ordusuna katılmaya hazırız

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türkiye açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.