Kremlin tarzı karantina: Putin'i koronavirüsten korumak için hangi tedbirler alındı?

Koronavirüs pandemisinin başından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunması için çok kapsamlı önlemler alındı. Peki bu Kremlin tarzı karantinanın bedeli ne oldu? BBC Rusça servisinden gazeteciler araştırdı.

Geçen bir yıl içinde yüzlerce kişi Putin ile yakın temasa geçmeden önce kendilerini karantinaya almak zorunda kaldı. Bazı kişiler ise Putin ile yakın temasta olacak kişiler ile görüştükleri için kendilerini izole etmek durumundaydı.

25 Mart 2020'de Putin, 1 Nisan haftasında işe gidilmeyeeğini açıkladı, Nisan ayında ise koronavirüs önlemleri sıkılaştırıldı.

Bu sırada Rossiya Havayolu'nun Putin ve üst düzey hükümet yetkililerine hizmet veren özel ekibinde yer alan 60 kişi, 26 Mart 2020'de Moskova'ya yakın bir otelde karantinaya girdi.

O zamandan beri yüzlerce pilot, doktor, Putin'in ziyaretçileri, sürücü ve diğer personel, Rusya'daki onlarca otelde Putin'i koronavirüsten korumak için karantinaya alındı.

Son dönemde Putin'e Rusya menşeili bir aşı yapıldı ancak hangi aşı olduğu açıklanmadı. Karantina otelleri uygulamasının ise önümüzdeki yıla sarkması bekleniyor.