HABER

Kremlin: Türk askeri Suriye'de kalamaz

15.10.2019 22:22 | Son Güncelleme

Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin kalıcı olarak Suriye'ye asker konuşlandırma hakkı olmadığını söyledi.

Kremlin: Türk askeri Suriye'de kalamaz

Lavrentyev, Türk askerlerinin sınırdan 5 ila 10 km ilerleyebileceğini belirtti.Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'ye kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hakkı olmadığını söyledi. Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrentyev, daha önce varılan anlaşmalar uyarınca Türk ordusunun Suriye'de sadece 5 ila 10 kilometre derinliğe ilerleyebileceğini belirtti.

Menbiç'e Rus askerlerinin konuşlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Lavrentyev, Suriye ve Türkiye ordusunun direkt çatışmaya girmemesini Rusya'nın temin edeceğini dile getirdi. "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" diyen Lavrentyev, iki ordunun karşı karşıya gelmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Fırat'ın doğusunda yer alan Menbiç'ten Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusu bölgeye konuşlanmıştı. Ardından Rus güçleri de Türkiye ve Suriye orduları arasında devriye gezmek üzere bölgeye konuşlanmıştı.

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Rus Savunma Bakanlığı Suriye Ordusunun Menbiç çevresinde bin kilometrekarelik bir alanda kontrolü sağladığını duyurdu. Kontrolün ele alındığı alanlar arasında Tabka askeri hava üssü, iki hidroelektrik santrali ve Fırat üzerindeki bazı köprüler olduğu belirtildi.

Operasyon için Moskova onay verdi mi?

Putin'in Suriye temsilcisi, Türkiye'nin operasyon düzenlemesine Moskova'dan onay çıktığına yönelik iddialara da yanıt verdi. Lavrentyev, "Biz başından beri Türkiye'ye itidal çağrısı yaptık ve Suriye toprağındaki herhangi bir operasyonu kabul edilmez olarak gördük" diye konuştu.

Türkiye ve Suriye sınırının güvenliğinin sınır boyunca konuşlandırılacak Suriye güçleri tarafından sağlanması gerektiğini dile getiren Lavrentyev, "Bu nedenle asla Türk askerlerinin orada olması fikrini desteklemedik" diye konuştu.

Lavrentyev, Türkiye'nin eylemlerinin Suriye'nin kuzeyindeki kırılgan dini hassasiyetleri altüst etme ihtimali olduğunu da dile getirdi. Ankara'nın sığınmacıları Suriye'nin kuzeyine yerleştirme planına ilişkin Lavrentyev, özellikle Kürtler, Araplar ve Sünnilerin daha önce orada yaşamamış olan kişileri bölgeye yerleştirilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Rusya ve ABD'li bakanlar Suriye'yi konuştu

Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

Reuters,AP/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
İktidar ve muhalefet partileri askeri harekâtı kınadıİktidar ve muhalefet partileri askeri harekâtı kınadı
‘Suriye Operasyonu Türkiye’deki Milliyetçilik Dalgasını Yükseltiyor’‘Suriye Operasyonu Türkiye’deki Milliyetçilik Dalgasını Yükseltiyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Macaristan'dan Türkiye'ye AB desteği sözü

Macaristan'dan Türkiye'ye AB desteği sözü

Nijerya'da Kuran kursuna baskında, zincirlenmiş 67 kişi kurtarıldı

Nijerya'da Kuran kursuna baskında, zincirlenmiş 67 kişi kurtarıldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Münbiç'te son durum! Açıklamalar peş peşe geliyor

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Rejim güçleri Münbiç'e konuşlandı iddiası

Rejim güçleri Münbiç'e konuşlandı iddiası

Türkiye'ye yaptırımların amacı ne? Devamı gelecek mi?

Türkiye'ye yaptırımların amacı ne? Devamı gelecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.