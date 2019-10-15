Kremlin: Türk askeri Suriye'de kalamaz

Lavrentyev, Türk askerlerinin sınırdan 5 ila 10 km ilerleyebileceğini belirtti.Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'ye kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hakkı olmadığını söyledi. Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrentyev, daha önce varılan anlaşmalar uyarınca Türk ordusunun Suriye'de sadece 5 ila 10 kilometre derinliğe ilerleyebileceğini belirtti.

Menbiç'e Rus askerlerinin konuşlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Lavrentyev, Suriye ve Türkiye ordusunun direkt çatışmaya girmemesini Rusya'nın temin edeceğini dile getirdi. "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" diyen Lavrentyev, iki ordunun karşı karşıya gelmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Fırat'ın doğusunda yer alan Menbiç'ten Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusu bölgeye konuşlanmıştı. Ardından Rus güçleri de Türkiye ve Suriye orduları arasında devriye gezmek üzere bölgeye konuşlanmıştı.

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Rus Savunma Bakanlığı Suriye Ordusunun Menbiç çevresinde bin kilometrekarelik bir alanda kontrolü sağladığını duyurdu. Kontrolün ele alındığı alanlar arasında Tabka askeri hava üssü, iki hidroelektrik santrali ve Fırat üzerindeki bazı köprüler olduğu belirtildi.