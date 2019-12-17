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Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesi ile ilgili açıklama geldi.

Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye’nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya krizini de görüşmeye devam edeceğine işaret eden Peskov, "Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor." dedi.

Peskov, Putin’in ocak ayında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışına katılacağını hatırlatarak, "Bu, bütün güncel konuları görüşmek için iyi bir fırsat olacak. Herhangi bir diğer ziyaret ya da temas şimdilik planlanmış değil ama çalışma programı hızla değişebilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Libya Türkiye askeri destek

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