Kremlin: Türkiye ve Rusya askeri işbirliğini sürdürecek

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler de ele alındı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede iki liderin “başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları” ele aldığı belirtildi.

Görüşme sonrasında Kremlin'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın ortaklıklarını sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, iki ülkenin askeri konularda ve enerji alanında gelecekte de işbirliği yapacakları vurgulandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD başta olmak üzere NATO'daki müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Kremlin’in açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e geçen hafta yapılan NATO liderler zirvesi hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Suriye ve Libya da görüşüldü

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı ve liderlerin "ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib vilayetindeki terör tehdidi ile mücadelenin artırılması için çaba gösterilmesi” konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Ayrıca, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmalara uyulmasının gerekliliğinin vurgulandığı belirtildi.

Kremlin'in açıklamasına göre, görüşmede Libya meselesi de ele alındı. İki liderin de Trablus çevresindeki silahlı çatışmalardan duyduğu kaygıyı dile getirdiği aktarıldı. Bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi ve Libya'daki taraflar arasındaki görüşmelerin başlamasının normalleşmeye katkı sağlayacağı ifade edildi.

DW,Reuters/JD,BK

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