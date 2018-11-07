Kremlin'den ABD’deki ara seçim sonuçlarına ilişkin yorum

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Kongresi ara seçimleri sonucunun beklendiği gibi çıktığını söyledi.
Uşakov, gazetecilere ABD Kongresi ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.
ABD Kongresi ara seçimlerinde muhalefetteki Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü elde ettiğini hatırlatan Uşakov, “Seçimlerin sonucu herkes için aşağı yukarı beklendiği gibi oldu. Amerikan siyasi pratiği göz önüne alındığında başka bir sonucu öngörmek zor olurdu.” dedi.
Uşakov, "Seçimlerin Rus-Amerikan ilişkilerinin gelişimi üzerindeki etkisine gelince, bunun ilişkileri nasıl etkileyeceğini beklemeliyiz ve görmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar elde etmişti.
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