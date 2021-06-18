Kremlin’den Azerbaycan’da Olası Türk Üssü Açıklaması

Moskova Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri üs kurması olasılığına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti, bu adımı Rusya’nın kendi güvenliğini sağlamak üzere adım atmasını gerektirebilecek bir hamle olarak değerlendirdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanması konusunda NATO üyesi olan Türkiye ile yakın temasta olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan çatışmada Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan ordusu 1990’lardan bu yana kontrol ettiği Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerden etnik Ermeni güçlerini püskürtmüştü.

Türkiye ve Azerbaycan Salı günü askeri alanda işbirliğini arttırma konusunda anlaşmış, Azerbaycan’ın çatışmada ele geçirdiği Şuşa kentinde bu kapsamda bir bildiri imzalanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, imzalanan bildirinin siyasi, ekonomik, ticaret ve enerji konularında işbirliğine ilişkin olduğunu söylemiş, “Ancak en önemlisi Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma endüstrisi alanında işbirliği ve karşılıklı askeri yardım” ifadelerini kullanmıştı.