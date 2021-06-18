Kremlin’den Azerbaycan’da Olası Türk Üssü Açıklaması

Moskova Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri üs kurması olasılığına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti, bu adımı Rusya’nın kendi güvenliğini sağlamak üzere adım atmasını gerektirebilecek bir hamle olarak değerlendirdi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanması konusunda NATO üyesi olan Türkiye ile yakın temasta olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan çatışmada Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan ordusu 1990’lardan bu yana kontrol ettiği Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerden etnik Ermeni güçlerini püskürtmüştü.
Türkiye ve Azerbaycan Salı günü askeri alanda işbirliğini arttırma konusunda anlaşmış, Azerbaycan’ın çatışmada ele geçirdiği Şuşa kentinde bu kapsamda bir bildiri imzalanmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, imzalanan bildirinin siyasi, ekonomik, ticaret ve enerji konularında işbirliğine ilişkin olduğunu söylemiş, “Ancak en önemlisi Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma endüstrisi alanında işbirliği ve karşılıklı askeri yardım” ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV kanalına Perşembe günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan’da askeri üs seçeneğini yok saymadığını belirtti, “Daha sonra geliştirilebilir ve genişletilebilir” dedi.
“Sınırlarımız yakınında NATO ülkelerinin askeri altyapı kurması özel dikkatimizi gerektiren bir konu”
Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri üs kurma olasılığının sorulması üzerine konuya değinen Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Sınırlarımız yakınlarında NATO ittifakı ülkelerinin askeri altyapı kurması özel dikkatimizi gerektiren ve aynı zamanda güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için adım atmamızı gerektiren bir konu” diye konuştu.
Geçmişte Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Güney Kafkasya bu bölgeyi kendi nüfuz alanı olarak gören Rusya için özel bir öneme sahip.
Geçen yıl yaşanan çatışmanın ardından Dağlık Karabağ’da Rus barış koruma askerleri görev yapıyor. Moskova’nın Ermenistan’da bir askeri üssü bulunuyor.