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Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 20:56 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını açıkladı.

Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD’den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, elimizde teyit yok." dedi.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı. (AA)

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Bağdadi Kremlin Rusya

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