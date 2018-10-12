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Kremlin'den Fener Rum Patrikhanesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: - "(Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık kararı) Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararı endişeyle karşılıyoruz”

MOSKOVA (AA) – Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Fener Rum Patrikhanesinin, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etme kararını endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararın, Ortodoks dünyasını bölebileceğini öne sürdü.

Rus Ortodoks Kilisesinin söz konusu karara ilişkin sert tepki gösterdiğini anımsatan Peskov, “Kremlin de bu bakış açısını paylaşıyor. Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararı endişeyle karşılıyoruz.” dedi.

Fener Rum Patrikhanesi, üç gün devam eden istişare toplantısının ardından dün, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık talebini kabul etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, nisan ayında İstanbul'a yaptığı ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'nın "Rusya'dan bağımsız kilise" kurma meselesini görüşmüştü.

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Ukrayna Parlamentosunda, Rusya'dan bağımsız Ukrayna kilisesinin kurulması hususunda Fener Rum Patrikhanesine başvuru yapılması ile ilgili bir karar kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Ortodoks Rusya Ukrayna

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