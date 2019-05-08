Kremlin’den İran açıklaması

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, İran’ın Nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının bazı hükümlülüklerini askıya alma kararının sebebini ABD’nin sabırsız adımları olarak gösterdi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov İran’ın Nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının bazı hükümlülüklerini askıya alma kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran’ı bu karara iten şeyin Washington yönetimi tarafından atılan aceleci adımlar olduğunu belirten Peskov, “ Başkan Putin, defalarca ABD tarafından alınan kararların İran ile olan ilişkiler üzerindeki sonuçları üzerine konuştu. Doğan sonuçları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın partnerleri ile yaşanan nükleer kriz üzerine görüşmeleri sürdüreceğini belirten Peskov, "Durum ciddi. Bunun daha önce Washington tarafından verilen kararlar ile provoke edildiği açık” dedi.

"ABD’nin Tahran tarafından atılana adıma nasıl cevap vereceği konusunda bir şey söylemek için çok erken" diyen Peskov, "Şu anda durumu uygun bir şekilde değerlendirmeliyiz. Durumu analiz etmeli ve Dışişleri Bakanları arasında bir iletişim oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

