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Kremlin'den "İstanbul Zirvesi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye ile ilgili İstanbul’da zirve yapılması konusunda Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın ortak anlayışa sahip olduğunu bildirdi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye meselesi ile ilgili İstanbul'da yapılacak Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya liderler zirvesi üzerinde çalışmaya başlanabileceğini belirtti.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk tarafının daha önce İstanbul’da yapılmasını önerdiği muhtemel zirvenin liderler tarafından tartışıldığını anımsattı.

Rusya'nın Türkiye'nin bu önerisine olumlu yaklaştığını ifade eden Uşakov, önce diğer liderlerin bu zirve ile kesin bir anlaşmaya varamadığını dile getirdi. Uşakov, "Şimdi bu ülkeler dörtlü zirvenin yapılmasıyla ilgileniyorlar. Bu hususta çalışmak üzere siyasi danışmanlar görevlendirildi. Yakın bir zamanda, belki de 10 gün içerisinde meslektaşlarımızla iletişim kurulabileceğini göz ardı etmiyorum." dedi.

Yapılacak çalışmaların ardından zirvenin tarihinin belirleneceğini vurgulayan Uşakov, "Ama bana öyle geliyor ki, dört taraf da zirvenin İstanbul’da gerçekleşmesi hususunda düşünceye sahip. Böyle bir anlayış var. Ancak ne zaman olacağı belirlenmedi, çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zirvesi Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov

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