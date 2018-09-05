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Kremlin'den İstanbul'da dörtlü Suriye zirvesi açıklaması: 'Tüm taraflar anlaştı, danışmanlar uygun bir tarih belirlemekle görevlendirildi'

05.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kremlin'den İstanbul'da dörtlü Suriye zirvesi açıklaması: 'Tüm taraflar anlaştı, danışmanlar uygun bir tarih belirlemekle görevlendirildi'

Kremlin'den İstanbul'da dörtlü Suriye zirvesi açıklaması: 'Tüm taraflar anlaştı, danışmanlar uygun bir tarih belirlemekle görevlendirildi'

Kremlin'den İstanbul'da dörtlü Suriye zirvesi açıklaması: 'Tüm taraflar anlaştı, danışmanlar uygun bir tarih belirlemekle görevlendirildi'

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