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Kremlin'den İstanbul'daki müzakerelere ilişkin açıklama: Daha yapılacak çok iş var

30.03.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerine ilişkin henüz bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti ve "daha yapılacak çok iş var" dedi.

Kremlin'den İstanbul'daki müzakerelere ilişkin açıklama: Daha yapılacak çok iş var

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, İstanbul’da dün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış müzakerelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kiev’in çatışmaları bitirme taleplerini yazıya dökmesinin ve talepleri konusunda daha spesifik olmasının olumlu olduğunu söyledi ancak henüz ciddi bir atılım kaydedilmediğini iletti. Müzakerelere ilişkin detaylı bilgi vermeyen Peskov, görüşmelerin "özel" ve "sessiz" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Sözcü, Rusya’nın henüz "ümit verici” bir gelişme ya da ilerleme gözlemlemediğini ifade etti ve "daha yapılacak çok iş var" dedi.

Yapılan açıklamada Rusya’nın doğal gazı ruble karşılığında satma kararının uygulanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu ve Rus bölgelerinin kaderinin başkalarıyla görüşülmesini Rusya anayasasının engellediği belirtildi.

Peskov ayrıca, Ukrayna ile barış görüşmelerini yürüten Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky’nin bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti.

İstanbul’da dün gerçekleşen görüşmelerin ardından Rusya’dan olumlu mesajlar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Rus hükümetinin güven tesis etmek ve müzakerelere devam etmek istediğini açıkladı. Görüşmelerde Rusya, Çernihiv ve başkent Kiev çevresindeki askeri operasyonlarını "büyük ölçüde azaltacağını" açıklamıştı. Ancak Çernihiv bölgesinin valisi,bugün yaptığı açıklamada Moskova'nın buradaki askeri operasyonları azaltacağı mesajına rağmen, saldırılarda bir düşüş görmediklerini söyledi.

rtr / AI, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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