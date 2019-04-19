Kremlin'den Mueller raporu değerlendirmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ile ilgili soruşturma yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna ilişkin, "Bir bütün olarak rapor, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz." dedi.

Peskov, Özel Yetkili Savcı Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması raporu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Böyle bir belgenin ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri doğrudan etkilemesinden dolayı üzüntüsünü dile getiren Peskov, Mueller raporunun yayımlandığı biçimde herhangi bir yeni bilgi içermediğini savundu.

Tüm bu bilgilerin bir şekilde önceden farklı kaynaklarda, medyada ortaya çıktığını belirten Peskov, "Bir bütün olarak rapor, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz." diye konuştu.

ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin bulunamayacağını en başından beri söylediklerini hatırlatan Peskov, söz konusu raporun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de böyle bir müdahale olmadığına yönelik sözlerinin kanıtı olduğunu vurguladı.