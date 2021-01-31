Kremlin’den Protestoculara ‘‘Siyasi Pedofili’’ Suçlaması

Uzmanlar Rusya’da devlet kontrolundaki basının daha önce de olduğu gibi muhalif Alexey Navalny’nin serbest bırakılmasını isteyen göstericileri karalamak için kullanılan bir dezenformasyon aracına dönüştüğünü söylüyor.

Rus muhalif Navalny, zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi görmüş daha sonra Moskova’ya dönünce şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Navalny’nin tutuklanması Rusya’da 2011’den bu yana görülen en büyük Kremlin karşıtı protesto gösterilerine neden oldu. Rus yetkililer gösterilerin arkasında başta ABD olmak üzere batılı güçlerin olduğunu öne sürüyor.

VOA Rusça servisine konuşan ABD Barış Enstitüsü Başkanı Donald Jensen ‘‘Gerçekte olan bitenle çok az ilgisi olmasına rağmen, Washington suçlamalar için elverişli bir bahane haline geliyor. Bu Putin’in ve Rus halkının bir sorunu ve Ruslar’ın yalnızca çok küçük bir kısmı mutlu’’ dedi.

Rusya’nın güvenlik konseyinin başkanı Nikolay Patruşev, Navalny protestolarını Ukrayna’da 2013-2014 yıllarında yaşanan ve yine Kremlin tarafından arkasında batının olduğu öne sürülen Meydan ayaklanmalarına benzetti.