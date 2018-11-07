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Kremlin'den Putin-Netanyahu görüşmesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Bu görüşme hiç planlanmadı ki iptal olsun"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin iptal edildiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Peskov, "1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren 'Ateşkes Günü'nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki anma törenlerinde Putin'in Netanyahu ile yapacağı görüşmenin iptal edilip edilmediği"ne dair gazetecilerin sorularını cevapladı.

Görüşmenin iptaline ilişkin haberlerin gerçek olmadığını söyleyen Peskov, "Bu görüşme hiç planlanmadı ki iptal olsun.” ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye konusundaki gerginliğin sürmesi nedeniyle Paris'te yapacağı görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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