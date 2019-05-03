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Kremlin’den Putin-Trump görüşmesi hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen görüşmenin çok verimli geçtiğini açıkladı.Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisi akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen görüşmenin çok verimli geçtiğini açıkladı.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisi akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. İki lider arasında pek çok konunun konuşulduğunun belirtildiği açıklamada görüşmenin taraflar için çok verimli geçtiği vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Vladimir Putin, Donald Trump’a 25 Nisan’da Vladivostok’taki Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile yaptığı görüşmenin ana sonuçları hakkında bilgi verdi.” ifadelerine yer verildi. Görüşmede ayrıca Ukrayna meselesi ve Venezuela krizi gibi başka konular da görüşüldüğü belirtildi.

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