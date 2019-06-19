HABER

Kremlin’den Putin’in G20 Zirvesi programına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı’ndan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Zirvesi programına dair açıklama yapıldı.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı’ndan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Zirvesi programına dair açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmesi hakkında yeni bir adımın olmadığı belirtildi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşecek G20 Zirvesi’ndeki programına dair açıklamada bulundu. Şuan için Putin’in ikili görüşmelerinin takvimini hazırladıklarını belirten Peskov, Devlet Başkanı’nın ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmesi hakkında yeni bir adımın olmadığı belirtildi. Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme ayarlandığına dair bilgiyi yalanlayan Peskov görüşmelerin henüz netlik kazanmadığının altını çizdi.

Dünyanın en büyük ekonomileri ve Avrupa Birliği’nden (AB) oluşan G20 ülkelerinin liderleri, 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleşecek zirvede buluşacak.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildiDemirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi
Trump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı elçiTrump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı elçi

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili açıklama!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle kaldığı yerden devam edecek

Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle devam edecek

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı! Yavaş'tan ilk açıklama

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

İmamoğlu: Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım

'Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Erdoğan'dan Mursi açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.