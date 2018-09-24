Kremlin’den “Suriye’ye S-300” açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Suriye’ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi.

Peskov, gazetecilerin Rusya’nın Suriye'ye S-300 verme kararının İsrail ile ilişkileri olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorusunu cevaplandırdı.

Rusya’nın İl-20 uçağının düşürülmesinden sonra Suriye’deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırma doğrultusunda bu ülkeye S-300 verme kararı aldığını vurgulayan Peskov, Rusya'nın, kendi ordusunun güvenliğini sağlamak için yapacağı eylemlerin herkese açık olması gerektiğini ifade etti.

Peskov, “Bu eylemler üçüncü ülkelere yönelik değil, kendi ordumuzu korumayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın İl-20 uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak iki hafta içinde Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

