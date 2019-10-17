HABER

Kremlin’den Trump’ın Erdoğan mektubuna tepki

17.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Rusya, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı ve “Aptalık etme” diye biten mektupla ilgili “son derece alışılmadık bir dil” yorumunda bulundu.

Kremlin’den Trump’ın Erdoğan mektubuna tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki harekatı sona erdirmesi için yazdığı ve "Sert adam olma. Aptallık etme” diye biten mektuba Rusya'dan tepki geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada mektubun dili "son derece alışılmadık" diye nitelendirildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda bu tür bir dile çok sık rastlanmıyor. Son derece alışılmadık bir mektup" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Donald Trump Erdoğan'a Türkiye'nin harekata başladığı 9 Ekim tarihinde mektup yazdığını açıklamış, daha sonra kamuoyuna yansıyan mektupta Trump'ın Erdoğan'a "Binlerce kişiyi katletmekten sorumlu olmak istemezsin" diyerek "Sert adam olma. Aptallık etme" dediği görülmüştü.

"Sınırın kontrolü tamamen Şam'a bırakılmalı”

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de yapılması planlanan görüşmede Suriye-Türkiye sınırında bir güvenlik bölgesi oluşturulması konusunun masaya yatırılacağını, Erdoğan'ın Moskova'nın görüşüne aldırış etmediği değerlendirmesinin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Suriye konusunda varılacak herhangi bir çözümde Türkiye sınırının kontrolünün tamamen Şam'a devredilmesi gerektiği kaydedildi.

DW,Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Karşı çıkmayız!Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Karşı çıkmayız!
AB’de Brexit UzlaşmasıAB’de Brexit Uzlaşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Karşı çıkmayız!

Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: Karşı çıkmayız!

Rusya'dan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuba ilk tepki

Trump’ın mektubuna Rusya'dan ilk tepki

AB'den son dakika Brexit açıklaması: Anlaşma yapıldı

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Norveç Adalet Bakanı: Avrupa'da büyük bir kaos yaratacaktır

Norveç Adalet Bakanı: Avrupa'da büyük bir kaos yaratacaktır

Almanya, Türkiye'ye silah ihracatını durduracak

Almanya, Türkiye'ye silah ihracatını durduracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.