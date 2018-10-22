Kremlin’den Trump’ın nükleer anlaşma kararına ilişkin açıklama

Peskov, anlaşmadan çekilmenin prosedür gereği altı ay süreceğini hatırlatarak, şimdilik anlaşma metninde yazdığı şekliyle ABD’nin hiçbir eylemde bulunmadığına dikkati çekti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararı ile ilgili “Benzer adımlar dünyayı daha tehlikeli hale getirecektir” diyen Peskov, anlaşmanın bozulması durumunda Rusya’nın güvenliğini sağlamak için tedbirler almak zorunda olacağını belirtti.

Trump’ın kararının ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Moskova’daki resmi temasları esnasında ele alınacağına işaret eden Peskov, “Elbette, Amerika tarafının bu hususta açıklamalarını dinlememiz gerekiyor çünkü bu konu stratejik güvenlik meselesi.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

