HABER

Kremlin’den Türkiye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir harekat hazırlığına ilişkin açıklama yaptı. Putin ve Erdoğan’ın bir önceki görüşmesinde bu operasyon konusunun gündeme gelmediğini söyleyen Peskov, “Putin ve Erdoğan’ın Türkiye’nin Suriye’de operasyon hazırlığıyla ilgili bir görüşmesi olmadı. Ancak bilindiği gibi iki ülke arasında siyasi ve askeri ilişkiler çok düzenlidir” dedi.
Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var. Tabii ki bu Suriye’de terörist unsurlara karşı koymak hakkını doğuruyor. Ancak biz her şeyden önce Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi otoriteye saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Kalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklamaKalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklama
Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklamaAhmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklama

Kalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Sırbistan uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına eşlik etti

Sırbistan uçakları Erdoğan'a böyle eşlik etti

Suriye'nin kuzeyine harekat ne zaman başlayacak?

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

MHP İstanbul İl Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik dikkat çeken tweet!

MHP İstanbul İl Başkanı'ndan dikkat çeken tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.