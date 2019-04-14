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Kremlin'den Türkiye'nin S-400 tavrına övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "(S-400 konusunda) Gerçekten eşi görülmemiş bir baskı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve kesin bu duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskılara rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi satın alımı konusundaki duruşundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Peskov, Rossiya 1 televizyon kanalında katıldığı bir programda, Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili duruşunu değerlendirdi.

Türkiye'ye bu konuda büyük baskı olduğunu belirten Peskov, "Prensip olarak bağımsız ve kendi başına hareket edebilen ülke sayısı parmakla sayılacak kadar az. Rusya ve Türkiye bu ülkeler kategorisine giriyor. Gerçekten eşi görülmemiş bir baskı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve kesin bu duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, böyle bir duruşun özgür ve egemen şekilde diyalog kurmayı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alımı ile ilgili olarak, "Bir şeyin akdini yapmışsak, sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir, ona göre biz yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu da bizim egemenlik hakkımızdır, bu bizim tasarrufumuzdur." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov S-400

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