Kremlin’den Türkiye’ye ‘Güvenli Bölge’ Mesajı

Türkiye’den Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak amacıyla tek taraflı askeri bir harekat düzenlenmesi konusunda gelen açıklamaların ardından Kremlin’den “Durumu çok yakından takip ediyoruz” mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD ve Türkiye arasında Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik süreç konusunda “Fırat’ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık. Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuza devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendisini savunma hakkının olduğunu ancak Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

Suriye iç savaşında Esat rejimine karşı savaşan muhaliflere destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge planına Esat rejiminin güçlü destekçileri olan Rusya ve İran’ın sıcak bakmadığı biliniyor.

Rusya 1998 yılında Türkiye ve Suriye arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına atıfta bulunarak Türkiye’nin bu bölgede Şam’ın otoritesini tanıması gerektiği mesajını veriyor.

