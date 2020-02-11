Kremlin'den Türkiye'ye "saldırıları durdur" çağrısı

Suriye hükümet güçleri 2012 yılından bu yana ilk kez Halep-Şam otoyolunun tamamının kontrolünü ele geçirdi.İdlib'de son bir haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar Türkiye, Suriye ve Rusya arasında gerginliği tırmandırırken Kremlin İdlib vilayetinde Rus ve Suriye birliklerine yönelik bütün saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye ve Rusya arasında kuzeydoğu Suriye ile ilgili varılan anlaşmanın uygulanması gerektiğine de vurgu yapıldı.

İdlib vilayetinde, Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucunda 12 Ocak'ta ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Şam yönetimi ve müttefiki Rusya, ateşkese rağmen "teröristlere" karşı operasyonların süreceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu M5'i ele geçirdi

Öte yandan Suriye ordusu İdlib'deki ilerleyişine devam ediyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Suriye hükümet güçleri Halep'in batı mahallerinden birini ele geçirdikten sonra Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan M5 otoyolunun tamamında kontrolü tekrar sağlamış oldu. Suriye hükümet güçlerine Rus ve İran güçlerinin destek verdiği bildirildi.