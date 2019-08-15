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Kremlin’den uçağı mısır tarlasına indiren pilota övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu överek can kaybı yaşanmadığından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girmesi sonrası Moskova yakınlarına indirilen uçak hakkında açıklamada bulundu.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu överek can kaybı yaşanmadığından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girmesi sonrası Moskova yakınlarına indirilen uçak hakkında açıklamada bulundu. Acil iniş yaparak Mısır tarlasına indirilen uçağın pilotunu öven Peskov, “Bugün gerçekten iyi bir gün. 234 yolcu ve 7 personelin yaşıyor olmasını kutlayalım, yaralılara en hızlı şekilde iyileşmeleri için dileklerimizi sunalım ve uçağı indirip insanların hayatını kurtaran kahraman pilotumuzu tebrik edelim" ifadelerini kullandı.

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