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Kremlin'den üçlü Suriye zirvesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: - "Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin eylül başında yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Zirveye ilişkin takvim üzerinde diplomatik kanallar üzerinden uzlaşma sağlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin, eylül başında yapılmasına dair çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne dair İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenmesi planlanan zirveyi değerlendirdi.

Söz konusu zirve çalışmalarının devam ettiğini aktaran Peskov, "Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin eylül başında yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Zirveye ilişkin takvim üzerinde diplomatik kanallar üzerinden uzlaşma sağlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Suriye'ye ilişkin devam eden Astana Süreci'nin ikinci toplantısının Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta. Tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacağız. Özellikle Suriye'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kremlin Peskov Suriye Tahran

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