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Kremlin’den “Ukrayna’da sıkıyönetim” açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kremlin’den “Ukrayna’da sıkıyönetim” açıklaması

MOSKOVA (AA) – Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da ilan edilen sıkıyönetimin, ülkenin güneydoğusundaki çatışma bölgesinde gerginliği artırabileceğini öne sürdü.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası Ukrayna’da ilan edilen sıkıyönetimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sıkıyönetim kararının, Ukrayna’nın iç işleri olduğunu belirten Peskov, “Bazı bölgelerde sıkıyönetim yasasının uygulanması, çatışma bölgesinde gerginliğin artması için bir tehdit oluşturabilir. Kastettiğim, Ukrayna’nın güneydoğusu.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov

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