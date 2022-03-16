Kremlin'den "uzlaşma mümkün" mesajı

Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler sürerken, Kremlin, Ukrayna'nın İsveç ve Avusturya modelinde tarafsızlığı ile uzlaşma sağlanabileceğini bildirdi.

"Bu şu an için tartışılan seçenek" diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bu tarafsızlık modelinin "uzlaşma" sağlayabileceğini söyledi.

Peskov'un açıklamaları öncesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna ile yürütülen görüşmelerdeki zorluklara rağmen, uzlaşmak için umut olduğunu belirtmişti. Rus haber sitesi RBK'ya konuşan Lavrov, "Bilinen nedenlerden dolayı müzakereler hiç kolay değil. Buna rağmen uzlaşma sağlanması için belirli bir umut var" dedi. Lavrov, şu anda ciddi olarak Ukrayna'nın tarafsız bir statüye sahip olmasının tartışıldığını belirterek, uzlaşma sağlanması için bazı formüller üzerinde mutabık kalındığını ifade etti. Lavrov, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın silahtan arındırılması ile Ukrayna'da Rusça konuşan insanların hakları ve ülkenin doğusundaki insanların güvenliğinin gündemdeki konular olduğunu ifade etti.

İsveç ve Avusturya NATO üyesi olmamasına rağmen, genel olarak Batılı ülkeler arasında sayılıyor. İsveç düzenli olarak NATO'nun askeri tatbikatlarına katılıyor. Tarafsızlığı taahhüt eden Avusturya anayasası, ülkenin askeri ittifaklara katılmasını, topraklarında yabancı askeri üsler kurulmasını yasaklıyor.

Ukrayna'dan "garantörlük" vurgusu

Rusya'nın açıklamaları karşısında Ukrayna'dan gelen açıklamalarda "garantörlük" vurgusu yapıldı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mikhailo Podolyak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "net bir şekilde güvenlik garantilerine" ihtiyacı olduğunu vurguladı. Moskova'nın İsveç veya Avusturya modelini önererek müzakerelerde üstünlüğü ele geçirmeye çalıştığını öne süren Podolyak, "Ukrayna Rusya ile doğrudan bir savaş durumunda. Bu nedenle de İsveç veya başka bir modele değil, Ukrayna modeline ihtiyacı var" dedi. Podolyak, Ukrayna'nın gerektiğinde silah sevkiyatı yapan, ülkeye havadan saldırıldığı zaman Ukrayna'nın hava sahasını kapatan ortaklarından güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Tarafsızlık statüsü, üyelikten vazgeçmek demek

Ukrayna'nın tarafsız statüyü kabul etmesi, NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi anlamına geliyor. Ukrayna 2019 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile NATO ve Avrupa Birliği üyeliği hedeflerini belirlemişti. Bu hedefe rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin İttifak'a giremeyeceğini kabul etmesi gerektiğini söylemişti.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olma planları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal gerekçeleri arasında bulunuyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini bir tehdit olarak algılayan Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya üye olma planlarına kesinlikle karşı çıkıyor.

AFP,dpa/JD,EC,BK

© Deutsche Welle Türkçe

