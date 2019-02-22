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Kremlin’den Venezuela açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Venezuela’nın meşru otoritelerinin ABD’den gelen insani yardım öncesinde gerginliğin artmasını engellemek için her şeyi yapacağını umut ettiklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Venezuela’ya yönelik insani yardımına değindi.

Kremlin’den Venezuela açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Venezuela’nın meşru otoritelerinin ABD’den gelen insani yardım öncesinde gerginliğin artmasını engellemek için her şeyi yapacağını umut ettiklerini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Venezuela’ya yönelik insani yardımına değindi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Venezuela’nın meşru yetkililerin insani yardım öncesinde tansiyonun yükselmemesi için her şeyi yapmalarını umut ettiklerini söyledi. Peskov, "Venezuela’nın meşru otoritesi, iç politik gerilimin daha da tırmanmaması için gerekli her şeyi yapacağını ümit ediyoruz" dedi.
Öte yandan, Venezuela’da muhalefet, insani yardımın ülkeye 23 Şubat’ta teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu.

Kremlin’den Venezuela açıklaması

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